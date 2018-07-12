بعد رحيل رونالدو .. اليونايتد يزيد أوجاع الريال

ماجد محمد(صدى):

يبدو أن ريال مدريد الإسباني سيعاني خلال فترة الانتقالات الصيفية مع رغبة مانشستر يونايتد في خطف نجم أخر من الملكي بعد رحيل رونالدو ليوفنتوس.

وفي هذا السياق كشفت صحيفة “مانشستر إيفينينج نيوز، أن مانشستر يونايتد، جدد اهتمامه بضم الويلزي غاريث بيل، نجم ريال مدريد؛ حيث يرى جوزيه مورينيو، بجانب إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي للشياطين الحمر، أن بيل أفضل إضافة للفريق، في الوقت الحالي.

وقالت الصحيفة إن المفاوضات في مراحل متقدمة بين الطرفين، ولكن الأمر كله يعتمد على رغبة اللاعب الويلزي، سواء بالبقاء في مدريد، أو الرحيل.