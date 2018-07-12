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التحالف : إصدار ٥ تصاريح لسفن متجهة للموانىء اليمنية

التحالف : إصدار ٥ تصاريح لسفن متجهة للموانىء اليمنية
فهمي محمد(صدى):

قال التحالف العربي لداعم الشرعية باليمن، اليوم الخميس، إنه تم إصدار ٥ تصاريح لسفن متجهة للموانىء اليمنية.

وأضاف التحالف : توجد سفينتين بميناء الحديده لتفريغ حمولاتها وسفينتين خارج الميناء، مؤكدًا أن مليشيا الحوثي الإيرانية تتعمد تعطيل دخول سفينتين لميناء الحديده لاكثر من اسبوعين تحمل الجازولين والديزل.

وأكد على تواجد سفينه بميناء الصليف تقوم بتفريغ حمولتها من الذره وفول الصويا.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 1 ساعة

الله ينتقم منهم هاذولا المجرمين وكلاب الحوثي

[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 1 ساعة

الله ينصركم عليهم ويقويكم وتقضون على ميلشيا الحوثي تماما

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