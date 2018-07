تخلصي من علامات إجهاد البشرة نهائيا بهذه الطرق

أماني الغامدي(صدى):

لا تخلو الحياة اليومية من المصاعب والأحداث التي تسبب التوتر ما ينعكس سلباً على صحة وإشراقة البشرة، لذا تعرفي الى طرق تخفيف علامات الإجهاد عن البشرة.

التنظيف

للتخلص من علامات الإجهاد التي تظهر على بشرتك، لا بدّ أولاً أن تحرصي على تنظيفها جيّداً من الرواسب والأوساخ. فالتنظيف المنتظم يمنع انسداد المسامات وظهور البثور والالتهابات ويعيد الإشراقة والحيوية إلى بشرتك.

نصيحة: إغسلي وجهك مرّتين في اليوم، صباحاً ومساءً قبل النوم.

الترطيب

إن ترطيب البشرة أساسيٌّ جداً للتخلّص من علامات الإجهاد، فهو يعمل على حبس الرطوبة داخلها ويمنع جفافها ما يعزز من إشراقتها ونضارتها. ذلك لا بدّ ان تختاري كريم الترطيب الخاصّ بنوعية بشرتك لتجنّب الترطيب الزائد، كما ومن المهم أن تطبقيه بعد التنظيف أي في الصباح وخلال المساء قبل النوم. إن ترك الكريم المرطّب على البشرة طيلة الليل يساعد على تعزيز قدرة امتصاصها لمكوّناته.

الفيتامين C

الفيتامين C نوع مهم من مضادات الأكسدة التي تعيد تنشيط خلايا البشرة وتجعلها مشرقة وشابة كما وتبعد أضرار الجذور الحرة والتأكسد الإجهادي. لذلك لا بدّ ان تحرصي على تناول الخضار والفاكهة الغنية بالفيتامين C مثل الليمون، البرتقال، الكيوي وغيرها أو يمكنك أن تستخدمي رذاذ الفيتامين C الذي ترشيه على بشرتك بعد التنظيف ووضع الكريم المرطّب وواقي الشمس، ما يجعل بشرتك مفعمة بالحيوية.

التقشير

من المهم ان تعرفي أن الإجهاد تسببه الخلايا الميتة التي تظهر على البشرة، لذلك وبهدف التخلّص منها لا بدّ أن تختاري مستحضر تقشير الوجه المناسب لبشرتك وتقومي بتقشيرها من الخلايا الميتة على الأقلّ مرتين في الأسبوع ما يساعدك على تعزيز حيويتها ويمنع ظهور علامات الإجهاد عليها.

شرب الماء

إن الماء كفيل بترطيب البشرة والجسم بأكمله، لذلك لا تهملي شرب 8 أكواب من الماء يومياً ما يجنّبك بالتأكيد ظهور كلّ علامات الإجهاد.