أمير منطقة الحدود الشمالية يوجه بتأسيس مجلس تنسيقي للجمعيات الخيرية والأهلية بالمنطقة

محمد السعران(صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بتأسيس مجلس تنسيقي للجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية بالمنطقة برئاسة سموه الكريم وعضوية وكيل الإمارة المكلف نائبا وأمين عام مجلس شباب المنطقة أمينا ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية عضوا وممثل عن جهات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون الإسلامية وممثل عن جميع الجمعيات الخيرية والأهلية المسجلة في المنطقة .

وحدد القرار الصادر اليوم مدة عضوية المجلس بثلاث سنوات .

ويهدف المجلس إلى إيجاد التكامل بين الجمعيات الخيرية والمؤسسات الغير هادفة للربح بالمنطقة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات وتذليل الصعوبات وتلافي الازدواجية والتعارض وإيجاد فرص استثمار شاملة وتنميتها لترسيخ المفاهيم المنبثقة من رؤية المملكة 2030 في مجال الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية، متمنياً سموه التوفيق والنجاح لجميع الأعضاء لتعزيز العمل المشترك للجمعيات كافة، ومثمناً دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – للجمعيات الخيرية والأهلية في منطقة الحدود الشمالية .