حادث سير يفقد عائلة 5 أفراد ويصيب 5 أخريين بتيماء

محمود البلوي(صدى):

لقى 5 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، اليوم الخميس، وإصيب 5 آخريين في حادث انقلاب سيارة تقل أفراد العائلة بمحافظة تيماء، وتراوحت الإصابات بين الحرجة والمتوسطة.

وباشر الحادث خمس فرق إسعافية ثلاثة من الهلال الأحمر، وفرقتين من الصحة، وذلك فور علمهم بوقوعه.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر بتبوك، أنها غرفة عمليات الهيئة بتبوك تلقت بلاغ على الرقم الموحد ( ٩٩٧ ) من مواطن بتوقيت 13:23، يفيد بوجود حادث إنقلاب سيارة عائلية في محافظة تيماء من قرية العسافية بإتجاه قرية الهوج.

وأضافت ” الهيئة “، أنه تم توجيه خمس فرق إسعافية للموقع على الفور ثلاث فرق من الهلال الأحمر وفرقتين من إسعاف الصحة وعند مباشرة أول فرقة إسعافية للموقع بتوقيت 14:17 وبعد اتمام عملية الفرز الطبي إتضح وجود 10 حالات في الموقع ثلاث منها إصابات حرجة وإصابتين حالتهم متوسطة، وخمس حالات وفاة ونقلت جميع الحالات إلى مستشفى تيماء العام.