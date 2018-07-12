بالصور.. العثور على مسن مجهول الهوية بالرياض

عادل الحربي (صدى):

أعلنت إدارة دار الرعاية الاجتماعية للمسنين في الرياض، اليوم الخميس، عن العثور على مُسن مجهول الهوية وغير مدرك للزمان والمكان، وإلحاقه بالدار.

ونشرت الدار على حسابها الرسمي على ” تويتر “، صورة المسن، داعية من يتعرف عليه سرعة التواصل مع الدار على الأرقام التالية 2075144 – 2075170.