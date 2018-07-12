بالصور.. العثور على مسن مجهول الهوية بالرياض
أعلنت إدارة دار الرعاية الاجتماعية للمسنين في الرياض، اليوم الخميس، عن العثور على مُسن مجهول الهوية وغير مدرك للزمان والمكان، وإلحاقه بالدار.
ونشرت الدار على حسابها الرسمي على ” تويتر “، صورة المسن، داعية من يتعرف عليه سرعة التواصل مع الدار على الأرقام التالية 2075144 – 2075170.
فيصل[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعطرك في اهلك يا ابوي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30770 ] نشر منذ 36 دقيقة
ياكثر الي مايحملون هويات وطنية
أو بمعنى أصح لايملكونها
وهم من أبناء الوطن
صححنا وضع العماله
صححنا وضع المخالفين
صححنا وعطينا هوية زائر
صححنا وصحححححححححنا
ونسينا بن البلد🤔