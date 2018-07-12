الحكومة الكرواتية ترتدي قميص المنتخب في اجتماعها بعد التأهل للنهائي

نواف السالم(صدى):

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورة بها لافتة إعتزاز من قبل الحكومة في كرواتيا بمنتخب بلادها، حيث عقد اجتماع الحكومة اليوم بعد إرتداء جميع الوزراء قميص المنتخب.

يأتي ذلك وسط شعور بالفخر نتيجة تأهل كرواتيا أمس للدور النهائي ببطولة كأس العالم لأول مرة، بعد إقصائهم للمنتخب الإنجليزي والفوز عليهم بنتيجة 2-1 .

ومن جانبه قال ” أندريه بلينكوفيتش ” رئيس الحكومة خلال الاجتماع، ” إن ما حدث بالأمس فى موسكو هو أفضل دعاية لبلادنا على المستوى الدولي ، فهذا نجاح لبلد صغير ذى قلب كبير “.