خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس جنوب أفريقيا

واس(صدى):

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر السلام بجدة اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس سيريل راما فوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

وقبيل المباحثات أهدى خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – فخامة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا قلادة الملك عبدالعزيز تقديراً لفخامته.

عقب ذلك جرى بحث العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين المملكة جنوب أفريقيا في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث على الساحتين الاقليمية والدولية.

حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا غرم بن سعيد الملحان.

كما حضرها من جانب جنوب أفريقيا، معالي وزيرة الخارجية لينديوي سيسولو، وسفير جنوب أفريقيا لدى المملكة خوبوشي، ومعالي وزير الطاقة جيف راديبي، ومعالي وزيرة الدفاع وقدامى المحاربين نوسيفيوي مافيسا نكاكولا، ومعالي وزير الداخلية الجنرال بهبكي سيلي، ومعالي نائب وزير التجارة والصناعة غراتيتيود ماغونيشي وعدد من المسؤولين.