40% خصم على رحلات طيران ناس من الرياض إلى فيينا وأثينا

علي القحطاني(صدى):

أعلن طيران ناس، اليوم الخميس، عن خصومات وعروض صيفية على الرحلات من الرياض إلى فيينا وأثينا.

وأوضح الطيران أن الخصم 40% على الرحلات إلى فيينا وأثينا خلال الفترة من 12 يوليو إلى 9 سبتمبر 2018، باستخدام الرمز الترويجي VA40.

وأَضاف أن العرض ساري على الرحلات المباشرة فقط للدرجة الاقتصادية ودرجة الأعمال، ولا يشمل رحلات الرمز المشترك، ويعد الخصم على السعر الأساسي ولايشمل الضرائب.

كما أشار إلى أنه لمعرفة المزيد من التفاصيل حول العرض والحجز من خلال الرابط التالي هنـــا..