مصرع وإصابة 10 أشخاص في انقلاب مركبة بالبرك
لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم، فيما أصيب سبعة أخرين، جراء انقلاب مركبة في محافظة البرك غرب منطقة عسير.
وصرَّح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بعسير، محمد بن حسن الشهري، بأنه غرفة العمليات تلقت بلاغا عن حادث انقلاب في البرك بعد تحويله عمق باتجاه جدة، وذلك في الساعة ١٠:٤٤ صباحاً.
وانتقلت 3 فرق إسعافية إلى موقع الحادث، واتضح إصابة 7 أشخاص بينهم 4 جراحهم خطيرة ووفاة 3 أخرين، حيث تم نقل المصابون إلى مستشفى البرك العام عن طريق الهلال الأحمر.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30747 ] نشر منذ 50 دقيقة
مريت منه قبل أمس صاير أحسن من أول وكله ساهر
بس خط الساحل عيبه التحويلات
والمطبااااااااااااات
وياكثرها كثراااااااااه
تزهق الي مايزهق🤢
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30747 ] نشر منذ 48 دقيقة
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الاخوة المتجهين الى بيش
هدي السرعة بعد مطب العزامة هناك عمود انارة طايح والغبار قوي وانعدمت الرؤيا بشكل كامل والجميع واقف ..
الرجاء توخي الحذر والانتباه وتشغيل الفلشر
والنور العالي
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