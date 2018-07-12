مصرع وإصابة 10 أشخاص في انقلاب مركبة بالبرك

ابها(صدى):

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم، فيما أصيب سبعة أخرين، جراء انقلاب مركبة في محافظة البرك غرب منطقة عسير.

وصرَّح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بعسير، محمد بن حسن الشهري، بأنه غرفة العمليات تلقت بلاغا عن حادث انقلاب في البرك بعد تحويله عمق باتجاه جدة، وذلك في الساعة ١٠:٤٤ صباحاً.

وانتقلت 3 فرق إسعافية إلى موقع الحادث، واتضح إصابة 7 أشخاص بينهم 4 جراحهم خطيرة ووفاة 3 أخرين، حيث تم نقل المصابون إلى مستشفى البرك العام عن طريق الهلال الأحمر.