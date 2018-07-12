تمتعي ببشرة برونزية بخطوات بسيطة

اميرة خالد(صدى):

وجهت الدكتورة الصيدلانية روان عبدالسلام ، نصيحة للمرأة التي ترغب بالحصول على تان صحي بتقشير بشرتها، للتخلُّص من الجلد الميت، وتحريض الدورة الدموية، كي تحصل على اللون الذي يناسبها.

وحذرتها من التعرض للشمس بشكل مباشر، وضرورة اختيار الأوقات التي تكون فيها أشعة الشمس مائلة، أي الفترة الواقعة ما بين الثامنة والعاشرة صباحاً.

كما يمكنها استخدام بخاخ الماء الذي يحتوي على مياه نقية وصافية، ويُعدّ مثالياً للمسبح، بحيث تستطيع رش الماء على بشرتها بين الحين والآخر؛ لكونه يعكس أشعة الشمس ويعزز من سرعة التسمير ، ومن شأنه أن يمنع جفاف الجسم، ويُشعرها بالراحة أيضاً، حسب ما أوضحت.

وقالت عبدالسلام ، إن اختيار المرأة للنوعية الجيدة والمعروفة وعالية الجودة من واقي الشمس بما يتناسب مع نوع بشرتها، يقيها من أخطار أشعتها، وأن هناك الكثير من أنواع الواقيات رديئة الجودة والتركيب، ومن الخطأ الاعتقاد بأنها جميعها تتشابه بالنوعية، لهذا عليها باستشارة الصيدلاني أو أخصائي الجلدية والبشرة”.

وبخصوص حماية الشفاه، نصحت عبدالسلام باستخدام مرطب الشفاه لحمايتها والمحافظة على رطوبتها خشية تعرضها لتشققات تحديداً أثناء موسم البحر.