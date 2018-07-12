الاتحاد يتعاقد مع والتر ساباتيني للعمل مستشارا للفئات السنية

نايف السالم(صدى):

أعلن خميس الزهراني عضو مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي، أنه تم التعاقد مع الخبير العالمي والتر ساباتيني، للعمل كمستشارًا فنيًا للفئات السنية.

وقال ” الزهراني ” ، في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” والتر ساباتيني، مستشاراً للفئات السنية، ومعسكرات خارجية للناشئين والشباب ” .

يذكر أن ساباتيني، يعتبر من أهم الخبراء في مجال كرة القدم الإيطالية في اكتشاف النجوم واختيار المواهب، وعمل من قبل كمدير رياضي لعدد من الأندية الإيطالية المعروفة.