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الاتحاد يتعاقد مع والتر ساباتيني للعمل مستشارا للفئات السنية

الاتحاد يتعاقد مع والتر ساباتيني للعمل مستشارا للفئات السنية
نايف السالم(صدى):

أعلن خميس الزهراني عضو مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي، أنه تم التعاقد مع الخبير العالمي والتر ساباتيني، للعمل كمستشارًا فنيًا للفئات السنية.

وقال ” الزهراني ” ، في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” والتر ساباتيني، مستشاراً للفئات السنية، ومعسكرات خارجية للناشئين والشباب ” .

يذكر أن ساباتيني، يعتبر من أهم الخبراء في مجال كرة القدم الإيطالية في اكتشاف النجوم واختيار المواهب، وعمل من قبل كمدير رياضي لعدد من الأندية الإيطالية المعروفة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1800 ] نشر منذ 38 دقيقة

واحد من أفضل مكتشفي المواهب في العالم
خطوة موفقه ونتمنى له التوفيق

[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 38 دقيقة

تعرفونه هذا ولا ؟؟؟ اتمنى انكم تعرفونه زين لانكم جبتوا شخص مجنوون في اكتشاف المواهب بي عطوه مالبورو احمر

[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 37 دقيقة

هذا الخبر المفرح اذا توافرت عوامل النحاح وترك له إختيار أسلوب العمل ..!!!

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