الاتحاد يتعاقد مع والتر ساباتيني للعمل مستشارا للفئات السنية
أعلن خميس الزهراني عضو مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي، أنه تم التعاقد مع الخبير العالمي والتر ساباتيني، للعمل كمستشارًا فنيًا للفئات السنية.
وقال ” الزهراني ” ، في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” والتر ساباتيني، مستشاراً للفئات السنية، ومعسكرات خارجية للناشئين والشباب ” .
يذكر أن ساباتيني، يعتبر من أهم الخبراء في مجال كرة القدم الإيطالية في اكتشاف النجوم واختيار المواهب، وعمل من قبل كمدير رياضي لعدد من الأندية الإيطالية المعروفة.
ماجد[ عدد التعليقات: 1800 ] نشر منذ 38 دقيقة
واحد من أفضل مكتشفي المواهب في العالم
خطوة موفقه ونتمنى له التوفيق
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 38 دقيقة
تعرفونه هذا ولا ؟؟؟ اتمنى انكم تعرفونه زين لانكم جبتوا شخص مجنوون في اكتشاف المواهب بي عطوه مالبورو احمر
همس[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 37 دقيقة
هذا الخبر المفرح اذا توافرت عوامل النحاح وترك له إختيار أسلوب العمل ..!!!