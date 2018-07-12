رئيس الوزراء المصري يستقبل سفير المملكة لدى مصر

رحاب فتحي(صدى):

استقبل دولة رئيس الوزراء بجمهورية مصر العربية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي الذي نقل تهنئة القيادة بتوليه المنصب، وتمنياتها له بالتوفيق في مهمته .

ووصف رئيس مجلس الوزراء المصري العلاقات السعودية المصرية بالقوية والاستراتيجية على مستوى القيادتين والشعبين ، مشيرًا إلى أهمية الإسراع بخطى التعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة المشروعات التنموية والاستثمارية، التي سبق مناقشتها مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – خلال زيارته الأخيرة لمصر .

وقال في بيان صدر عقب اللقاء، إن بلاده تهدف إلى تشجيع الاستثمار، وإيجاد مناخ جاذب للاستثمارات ، مبينًا أن الشعب المصري يقدر” الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي بعد ثورة 30 يونيو ونعمل في هذه المرحلة على تعميق الاستثمار المشترك، وتشجيع المستثمرين السعوديين على ضخ استثماراتهم في مصر، وتذليل أي عقبات “.

وأعرب سفير المملكة لدى مصر أسامة نقلي من جانبه، عن تقديره لتعاون الحكومة المصرية ، وكافة الأجهزة في الملفات المشتركة بين البلدين ، مؤكدًا أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على زيادة التعاون المشترك .