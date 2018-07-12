بالصور.. ملوك السعودية أثناء تأديتهم لمناسك الحج بلباس الإحرام

حمود العنزي(صدى):

كشفت مجموعة من الصور النادرة ملوك المملكة وهم بلباس الإحرام خلال تأديتهم لمناسك الحج في أوقات مختلفة، أثناء أو قبل توليهم مقاليد الحكم.

ونشرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة خلال ندوة الحج الكبرى في عام 2012، حيث أظهرت الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود خلال حج عام 1353هـ الموافق 1935م.

وأظهرت إحدى الصور، الملك عبدالعزيز وعلى يمينه الملك سعود بن عبدالعزيز، ووكيل وزارة الخارجية فؤاد حمزة، ومدير جريدة أم القرى رشدي الصالح ملحس، فيما التقطت صورة خلال حج 1955م، وبدا خلالها الملك سعود ومعه الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني خلال زيارته إلى المملكة، وولي العهد حينها الأمير فيصل بن عبد العزيز.

وأوضحت صورة للملك فيصل خلال موسم الحج عام 1965م، وظهر خلفه الملك فهد بن عبدالعزيز، والملك عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبدالعزيز؛ بينما ظهر الملك خالد في صورة أخرى بلباس الإحرام، وهو جالسًا وخلفه الخيام التي يسكن فيها الحجاج.

وجمعت صورة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال موسم الحج عام 1965م، كما أظهرت صورة التقطت خلال حج عام 1999 خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان جالسين داخل خيمة وهما بلباس الإحرام.