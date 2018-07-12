بالصور.. اتهامات للمدرب المكسيكي بالتسبب في الخروج من المونديال بعد أخذه لزوجته وعشيقته لروسيا

ترجمة. منال محمود(صدى):

طالت انتقادات عديدة المدرب المكسيكي خوان كارلوس ” 56 عامًا ” ؛ لأخذه زوجته وعشيقته البالغة من العمر 30 عامًا لكأس العالم.

وبالتطرق للتفاصيل، أفادت التقارير أن مدرب المكسيك جلب زوجته وعشيقته إلى مباراة الفريق أمام البرازيل، خاصة مع وجود العديد من الأقاويل حول وجود علاقة عاطفية تربط المدرب المكسيكي مع المراسلة الرياضية ماريانا زاكارياس ” 30 عامًا ” ، والتي نشرت صورًا لنفسها في الملعب.

والأمر لم يقتصر على عشيقته فقط، إلا أن ” جولييت ” زوجة أوسوريو شاركت في المباراة أيضًا مع ولديهما، حيث شوهد ” زاكارياس ” في المباراة مع زوجته وولديه خوان سيباستيان وسيرجيو؛ ليصبح المدرب مشتتًا للغاية.

وفي ذات الوقت كانت ” زاكاريس ” عشيقة المدرب المكسيكي، في مكان آخر في الاستاد تبتسم؛ لالتقاط صور لتضعها على وسائل التواصل الاجتماعية، كما كتبت المرأة السمراء في تعليق على صورة لها: ” دائمًا معك ” إلى جانب العلم المكسيكي والرموز التعبيرية للقلب.

وفي هذا السياق، قال مصدر مقرب من المدرب والمراسل لمخرج محلي، أن عقل ” أوسوريو ” قد تم احتلاله مؤخرًا، وألقى باللوم على علاقة الحب المزعومة له.

وأضاف: ” كان دائما يقول إنه كان تحت السيطرة، وأنه كان بإمكانه مع زوجته، مع عشيقته ومع الفريق، على الرغم من أنه أصبح مع هذه الفتاة مشتتًا للغاية ” .

وكان قد تم استبعاد المكسيك من كأس العالم بعد هزيمته أمام البرازيل 2 – 0 يوم الاثنين الماضي، حيث تم استبعاد الفريق من كأس العالم بعد هزيمته في الدور الـ 16 .