بالصور.. الإنجليز يرمون أنفسهم في القنوات المائية ويتسلقون إشارات المرور بعد الخروج من المونديال

ترجمة. سمية سليم(صدى):

شهدت مدن انجلترا، حالة من الفوضى والارتباك من قبل مشجعي المنتخب وذلك بعد تحطيم أمالاهم في الوصول إلى نهائي كأس العالم، عقب الهزيمة أمام كرواتيا.

وتحوَّلت صدمة المشجعين في مدن مثل مانشستر ونيوكاسل ولندن وليفربول، إلى غضب ومشاحنات متناثرة في الشوارع بين المشجعين المخمورين، الذين غرقوا في القنوات وهم يقضون الليل.

وغرق الناس في أحزانهم داخل الحانات صعودًا وهبوطًا في البلاد، حيث تحطمت أحلامهم بعد ثلاثة أسابيع من تسجيل الأهداف التاريخية والاحتفالات ورفع الروح المعنوية.

وشاهد نصف سكان المملكة المتحدة تقريبًا المباراة المقامة في موسكو، ليتم تدميرهم يقدم المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الذي أحرز الهدف الكرواتي الثاني في الأشواط الإضافية.

وعلى الرغم من هذه النتيجة، فقد دعا مستخدمو وسائل الإعلام الاجتماعية الآن إلى تنظيم موكب انتخابي للترحيب بالفريق في الوطن الأسبوع المقبل.

وقال الاتحاد الانجليزي لكرة القدم إنه لا يوجد لديه خطط لتنظيم استعراض رسمي بعد مباراة الفريق الثالثة في انجلترا امام بلجيكا.

بعد المباراة، قال روي كين إنه يعتقد أن إنجلترا ارتكبت خطأ في الاعتقاد بأنها كانت بالفعل في نهائي كأس العالم، وقالوا إنهم ” يخططون للعروض ” قبل النظر فيما إذا كانوا سيهزمون كرواتيا أم لا.