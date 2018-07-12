صدور حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بتعليم ظهران الجنوب

ظهران الجنوب(صدى):

اعتمد مدير التعليم بمحافظة ظهران الجنوب سعيد هباش أبو حديد اليوم, حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بمحافظة ظهران الجنوب للعام الدراسي 1439- 1440هـ .

وأشار أبو حديد إلى أن إخلاء الطرف للمنقولين والمنقولات سيكون إلكترونياً على نظام “نور” من حساب قائد وقائدة المدرسة المنقول منها, مشدداً على قادة المدارس إثبات مباشرة المعلم أو المعلمة على نظام “نور” .

وأفاد أن حركة النقل تمت بناء على آلية ومعايير وعناصر مفاضلة النقل الداخلي المعتمدة من وزارة التعليم .