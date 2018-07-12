” السعودية للكهرباء ” تطالب عددا من موظفيها السابقين بالعودة إلى عملهم
كشفت مصادر، عن مطالبة الشركة السعودية للكهرباء موظفي العقود ” قراء العدادات ” الذين استغنت عن خدماتهم قبل أشهر للعودة للعمل مرة أخرى.
ويأتي ذلك بعد ضغوط هيئة تنظيم الكهرباء على الشركة لإصدار فواتير الاستهلاك كل 30 يومًا، خاصة في المناطق التي تصدر بها الفواتير خلال مدة تتجاوز شهرًا.
ومن الجدير بالذكر، أن الشركة السعودية للكهرباء قد استغنت عن عدد كبير من موظفي العقود لديها في وقت سابق وقامت بإشعارهم بعدم الحاجة لخدماتهم.
الشرقيه 🌍🌎🌏[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبنا الله عليكم ونعم الوكيل مالكم امان .. ولكم وجه تردونهم والله وجيه مرشوحه بمرق ،،،
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 211 ] نشر منذ 42 دقيقة
وكيف اصدرت فواتير شهر الماضي
مدام في عجز موظفي قارئ العدادات