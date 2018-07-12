” السعودية للكهرباء ” تطالب عددا من موظفيها السابقين بالعودة إلى عملهم

عادل الحربي (صدى):

كشفت مصادر، عن مطالبة الشركة السعودية للكهرباء موظفي العقود ” قراء العدادات ” الذين استغنت عن خدماتهم قبل أشهر للعودة للعمل مرة أخرى.

ويأتي ذلك بعد ضغوط هيئة تنظيم الكهرباء على الشركة لإصدار فواتير الاستهلاك كل 30 يومًا، خاصة في المناطق التي تصدر بها الفواتير خلال مدة تتجاوز شهرًا.

ومن الجدير بالذكر، أن الشركة السعودية للكهرباء قد استغنت عن عدد كبير من موظفي العقود لديها في وقت سابق وقامت بإشعارهم بعدم الحاجة لخدماتهم.