” السعودية للكهرباء ” : جاهزية المشاريع لقطار الرياض بتكلفة إجمالية بلغت 2.6 مليار ريال

سعيد العجل(صدى):

أعلنت ” السعودية للكهرباء ” عن جاهزية المشاريع الكهربائية الخاصة بقطار الرياض، والانتهاء من تشغيل محطات التحويل الرئيسية لتعزيز الخدمة الكهربائية بالقطار ومرافقه المختلفة، وهي محطة العقيق ومحطة الملز ومحطة قرطبة ومحطة الصفا، جهد (380 كيلو فولت).

وأوضح المهندس علي الركبان مدير إدارة مشاريع الجهد الفائق بـ “السعودية للكهرباء”، أن المشاريع الكهربائية التي نفذتها الشركة لقطار الرياض بغلت تكلفتها الإجمالية (2.6) مليار ريال، بدعم من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مؤكداً أن تلك المشاريع تم تنفيذها وفقاً لأحدث المواصفات الفنية العالمية، حيث وصل مجموع أطوال الدوائر الكهربائية التي تم تنفيذها ضمن تلك المشاريع (100) كلم تقريباً.

وأفاد الركبان أن المشاريع تشمل أيضاً توسعة ثماني محطات، هي محطة المرسلات، محطة الشرفية، محطة مركز الملك عبدالله المالي، محطة خشم العان، وكذلك توسعة محطة سلطانة، محطة الصفا، ومحطة المحطة السابعة، ومحطة الرائد، إضافة إلى مشاريع الخطوط، والتي شملت ربط المحطات الرئيسية.

كما تضمنت المشاريع أيضاً الانتهاء من تنفيذ أطول دائرة نقل كهربائي من نوعها بالشرق الأوسط بكيبل جهد (380 ك.ف).