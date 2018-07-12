الصحة تنهي تعاقدها مع شركة التعاونية للتأمين

سعيد العجل(صدى):

أنهت وزارة الصحة عقد التعاون مع شركة التعاونية للتأمين بعد مضي حوالي سنة ونصف على العقد المبرم بين وزارة الصحة وشركة التامين حيث ينص العقد على علاج جميع عملاء الشركة في جميع مرافق وزارة الصحة.

وكشفت معلومات ان السبب يعود لعدم جدوى العقد المبرم مع الشركة حيث لم تدرج الشركة جميع مرافق وزارة الصحة ضمن شبكتها مما يتيح لها عدم اعطاء الموافقات للحالات البارده الخاصه بالسعوديين المؤمن عليهم. لعلمها انه لا يمكن منعهم من العلاج في مرافق وزارة الصحه.

وكذلك عدم تسديد المستحقات المالية للعديد من المطالبات والتاخر في التسديد وارتفاع نسبة المرفوضات والخصومات من المستحقات المالية الغير مبرره

وطالبت الصحة بالتصحيح حتى يعاد النظر في التعاقد من جديد.

الجدير ذكرة ان ديوان المراقبة العامة سبق وان طالب وزارة الصحة إلزام شركات التأمين بتكاليف علاج المواطن السعودي المشمول بالتأمين الصحي عند علاجه في المستشفيات الحكومية ومطالبة شركات التأمين بهذه التكاليف