” منتدى أسبار ” يغني المحتوى العربي لصناعة المستقبل

سعيد العجل(صدى):

أطلق ” منتدى أسبار الدولي ” مبادرة لإثراء المحتوى العربي والانجليزي، تستقي أهدافها من أهداف المنتدى نفسه الرامية إلى بناء مجتمع المعرفة واقتصاده، وتحقيق التنمية المستدامة، واستبصار دور المعرفة في رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية والخدمية وقدرتها الاستيعابية، واستصحاب التجارب العالمية الناجحة في التحول إلى اقتصاد المعرفة لترسيخه في الوطن، والرقي بمستوى المعيشة.

وتتمثل هذه المبادرة، في مدّونة مجانية لترجمة المحتوى الأجنبي، وتعريب مصادر المعلومات، ونشر ذلك بصفة متجددة، على شكل مقالات مترجمة أو مكتوبة باللغة العربية، ومواد تحريرية متنوعة، وملخصات علمية، ووسائط مختلفة كالانفوجرافيك، والبرودكاست، والموشن جرافيك، وغيرهاً، تُسهم بدورها في صناعة المستقبل، مستلهمة طموحات الرؤية 2030 وتجلياتها، في ظل التحولات الكبرى لاتي يشهدها العالم في مجلات التعليم، والصحة، والتقنية، والطاقة، والبيئة.

وتنشر هذه المواد في مدونة موقع منتدى أسبار الدولي الإلكتروني: هنا

الجدير بالذكر أن هذه المواد يشارك في صياغتها، وإعدادها مجموعة من المتخصصين، والمهتمين بالعلوم الحديثة، والمعرفة، والاقتصاد، والرفاة، وتحسين الحياة.

لزيارة المدونة على الرابط الآتي: هنا .

للاستفسار والتواصل عن طريق الواتساب: 00966540408029