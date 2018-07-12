بالصور.. ضبط 3 وافدين يفكون شفرات قنوات فضائية ويحولونها لباقات باشتراك شهري

نايف السالم(صدى):

نفَّذت إدارة الرقابة والتفتيش بالإدارة العامة لحقوق المؤلف في وزارة الإعلام، عملية مداهمة على 3 مجمعات سكنية لعمال شركات مختلفة بالمدينة الصناعية الثانية ” مدن ” .

وضبطت الإدارة، 88 ريسيفر يستخدهم 3 وافدين إندونيسي وباكستاني وهندي، وذلك لفك شفرات قنوات فضائية وجعلها على شكل باقات باشتراك شهري لغرف المجمع الذي يسكنون فيه، بقيمة تتراوح بين 30 إلى 50 ريالًا.

وأجريت عملية المداهمة أمس الأربعاء، حيث تم ضبط المتهمين في مزاولة نشاطًا مخالًا لنظام حماية حقوق المؤلف، ويقومون بعملهم عن طريق تمرير تلك الكيبلات من أعلى البنايات حتى تصل إلى أبعد نقطة ومن ثم يقومون بدعم وتقوية البث من خلال أجهزة مخصصة.

وضبطت الإدارة، عدد ٨٨ جهاز رسيفر وعدد ٣٧ موزعاً وعدد ٤ مقويات وعدد ٦ محولات.