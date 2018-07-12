أودي Q8 تبدأ مبيعاتها في أوروبا بباقة من تجهيزات الفخامة المثيرة

برلين(صدى):

فتحت أودي أبواب الحجز في أوروبا على سيارتها Q8 حيث سيتم تسليم السيارة للحاجزين في ألمانيا في أغسطس المقبل ، بينما أرخص نسخة من السيارة سيبلغ سعرها 76.300 ألف يورو بزيادة 15.100 ألف يورو عن موديل Q7.

ونظام تحديد الخيارات على موقع الشركة يوفر للسيارة العديد من الخيارات المثيرة لرفع سعر السيارة خاصة مع توفر باقة S Line الاختيارية مع باقة أودي ديزاين.

كما يتوفر للسيارة كذلك باقة Technology Selection التي تضيف عرض البيانات على الزجاج الأمامي ورؤية ليلية وأودي فون بوكس وراديو رقمي كما يتوفر لها عجلات 22 بوصة ومصابيح أمامية ليد ماتريكس مع مقاعد رياضية وتعليق هوائي قابل للتعديل وتوجيه كلي والعديد من نظم الأمان.

وستتوفر السيارة بصورة حصرية بمواصفات 50 TDI Quattro Tiptronic في بعض الدول بمحرك 3 لتر سداسي الاسطوانات ديزل بقوة 282 حصان وعزم دوران 600 نيوتن متر ونظام الدفع الهجين المحدود يوفر قدرة للسيارة التي تزن 2145 كجم القدرة على التسارع في 6.3 ثانية قبل الوصول الي سرعة قصوى تبلغ 245 كم في الساعة.

وستشمل النسخ المستقبلية من هذا الطراز SQ8 وستتوفر بمحركات بنزين وديزل ونسخة RS Q8 التي ربما تصل في وقت ما في 2019 بقوة 670 حصان . ومن المقرر اطلاق النسخة الأمريكية من السيارة Q8 في الربع الأخير من العام الجاري.