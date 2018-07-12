سيدة تقع فريسة لإعلان مضلل لمستشفى تجميل من أحد مشاهير سناب شات

أماني الغامدي(صدى):

كشفت إحدى السيدات، عن وقوعها ضحية أحد مشاهير ” سناب شات ” الذي أعلن عن أحد المستشفيات في تركيا، لتقع فريسة لعملية جراحية تجميلية فاشلة أجرتها، سببت لها الكثير من المضاعفات.

وسردت السيدة عبر حسابها الشخصي على ” إنستغرام ” ، قصة تعرضها للخداع، موضحةً أن شخصًا مشهورًا في ” سناب شات ” كان يعلن عن أحد المستشفيات التي تجري عمليات تجميل في تركيا، وحينما تواصلت معه مدح كثيرًا المستشفى والأطباء وأقنعها بهم، وأرسل لها صورًا لعمليات أخرى حتى تتثبت من كلامه.

واستطردت راويةً أنها توجهت للمستشفى وأخذوا منها الأموال لإجراء عملية شد بطن وذراعين دون تسليمها أي إيصال، لافتة إلى أن التعامل معها كان سيئًا والوضع كان مزريًا داخل المستشفى وكانت تشم رائحة تدخين من الممرضات اللاتي لم يستطعن تركيب حقنة مغذٍ لها حتى أصيبت في الوريد، كما أنهم طلبوا منها الخروج من المستشفى في اليوم التالي من إجراء العملية رغم أنها من المفترض أن تمكث 3 أيام.

وأشارت إلى أنها بعد يومين من خروجها بدأت تشم رائحة تفوح من مكان الجرح فعادت إلى المستشفى ووجدت الجراح الذي أجرى لها العملية في حالة عصبية ورفض فحصها، بينما فحصتها مديرة المستشفى مع جراحين آخرين وبعدما فتحوا الجرح لاحظت على وجوههم الصدمة، لكنهم أخبروها أن الوضع طبيعي قبل أن تتوجه إلى مستشفى آخر بتركيا وحينما فحصها الجراح أخبرها بأن من أجرى لها العملية جزار وليس طبيبا.

وفي السياق نفسه، أكدت السيدة الضحية أنها تواصلت مع حساب ” سناب شات ” الذي روج للمستشفى وأطلعته على صور الجرح، لكن عاملها بطريقة مختلفة عندها وأخبرها بأن أمرها حول للشؤون القانونية في المستشفى، وعلمت فيما بعد أنه يأخذ نسبة على كل مريض يجري عملية في المستشفى.

وأوضحت الضحية أنها تخضع للعلاج منذ شهرين بالمملكة جرّاء العملية التجميلية الفاشلة، محذرة الجميع من الانسياق وراء إعلانات حسابات المشاهير.