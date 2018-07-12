قتلا طفلة وألقيا جسدها في البحر لإخفاء جريمتهما
تسبب إهمال زوجين إنجليزيين في وفاة طفلة تبلغ من العهمر 3 سنوات ، فقاما بإلقاءها في البحر لإخفاء جريمتهما .
حيث أعلنت الشرطة الإنجليزية ، عن القبض على رجل وامرأة للاشتباه في ارتكاب جريمة قتل إهمال جسيم بسبب وفاة فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات ، عقب انفجار الترامبولين القابل للنفخ مع ارتفاع درجات الحرارة على الشاطئ في غورليستون بإنجلترا .
وكانت توفي الطفلة ” آفا ” البالغة من العمر ثلاث سنوات ، بعد أن ألقيت من ترامبولين قابل للنفخ على المتنزه السفلي .
وأكدت الشرطة أنهما محتجزان حاليا في مركز تحريات شرطة غريت يارماوث في انتظار الاستجواب.
M-512🐧[ عدد التعليقات: 583 ] نشر منذ 2 ساعتين
يحرااام الله يرحمها طير من طيور الجنة ، فيه ناس تتمنى الزواج مثلي انا واجيب لي بنت تملى حياتي فرح 💔😫