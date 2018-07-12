سفير المملكة بأندونيسيا ينبه السائحين من منتحلي صفة رجال الأمن

جاكرتا(صدى):

نبَّه سفير خادم الحرمين الشريفين في أندونيسيا، أسامة محمد الشعيبي، السائحين بالحرص عند الخروج من المطار مع السائق، حيث يمكن ان تستوقفهم سيارة بحجة أنها أمنية وأن لديه مخالفات.

وأشار السفير الشعيبي، أنه في هذه الحالة يجب على السائح تصوير رقم العربة والشخص المدعي أنه أمن، وعدم إعطائه جواز السفر أو أي وثيقة رسمية، وكذلك عدم دفع أي مبلغ والاتصال فورًا بالسفارة، وأخيرًا الحفاظ على الهدوء؛ لأن طول الانتظار سيقلقه ويجعله يبحث عن مخرج.