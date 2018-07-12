سفير المملكة بأندونيسيا ينبه السائحين من منتحلي صفة رجال الأمن
نبَّه سفير خادم الحرمين الشريفين في أندونيسيا، أسامة محمد الشعيبي، السائحين بالحرص عند الخروج من المطار مع السائق، حيث يمكن ان تستوقفهم سيارة بحجة أنها أمنية وأن لديه مخالفات.
وأشار السفير الشعيبي، أنه في هذه الحالة يجب على السائح تصوير رقم العربة والشخص المدعي أنه أمن، وعدم إعطائه جواز السفر أو أي وثيقة رسمية، وكذلك عدم دفع أي مبلغ والاتصال فورًا بالسفارة، وأخيرًا الحفاظ على الهدوء؛ لأن طول الانتظار سيقلقه ويجعله يبحث عن مخرج.
طلال[ عدد التعليقات: 1894 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب شلون نعرف الشرطة ؟ وش الانعدام الامني ذا
ماجد[ عدد التعليقات: 1800 ] نشر منذ 2 ساعتين
للأسف إندونيسيا اصبحت دولة بلطجية وعصابات ولم تعد كالسابق فمن وصولك للمطار تبدأ الحنشلة من موظفي الجوازات حيث لايختم جوازك وخصوصاً الجواز الأخصر “السعودي” للدخول إلا ب ١٠٠٠ ريال أو اكثر !!
همس[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالمطار هذا يدل على أنه مافي أمن
المر[ عدد التعليقات: 1543 ] نشر منذ 1 ساعة
مو الف يمكن مايعادل ثلاثين ريال عشره دولار الرشاوي اللي يسافر لابد يدفع بخشيش وغيره