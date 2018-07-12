بالصور.. الظهور الأول لرياض محرز بتدريبات مانشستر سيتي
نشر نادي مانشستر سيتي صورًا لأول تدريب للاعب الفريق الجديد رياض محرز، الذي انضم مؤخرًا إلى صفوف الفريق.
وأوضح النادي الإنجليزي عبر حسابه على موقع تبادل الصور ” إنستجرام ” معلقًا على الصور: ” التدريب الأول لمحارب الصحراء رياض محرز مع أبطال إنجلترا. ”
ومن الجدير بالذكر، إنه انتقل رياض محرز من نادى ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام الإنجليزية بحوالي 60 مليون جنيه إسترليني.
#رياضي[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 2 ساعتين
67مليون يورو
ماجد[ عدد التعليقات: 1800 ] نشر منذ 2 ساعتين
صاحب دوري. ولاعب عالمي. ولا سمعنا احد يقول محرز هدف محرز صنع محرز حقق بطولة. ومحمد صلاح على 32 هدف المصريين طيرو بالعالم. هناك فرق بين ثقافة الشعوب
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 2 ساعتين
حي هالطله فخر العرب 😍💙
أبو مها[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههه والله معك حق ياأخ ماجد أعتقد لان المصريين مو متعودين هذا اول محترف عندهم على عكس الجزائريين ولا وش رايك😊😊
#رياضي[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 2 ساعتين
محمد صلاح لايملك إمكانيات محرز في صنع الفرص
محرز مراوغ من طراز عالمي
إتحادي[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 1 ساعة
المصريين يعملوا من الحبة قبة وأخبارهم مبالغ فيها