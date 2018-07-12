بالصور.. الظهور الأول لرياض محرز بتدريبات مانشستر سيتي

نواف السالم(صدى):

نشر نادي مانشستر سيتي صورًا لأول تدريب للاعب الفريق الجديد رياض محرز، الذي انضم مؤخرًا إلى صفوف الفريق.

وأوضح النادي الإنجليزي عبر حسابه على موقع تبادل الصور ” إنستجرام ” معلقًا على الصور: ” التدريب الأول لمحارب الصحراء رياض محرز مع أبطال إنجلترا. ”

ومن الجدير بالذكر، إنه انتقل رياض محرز من نادى ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام الإنجليزية بحوالي 60 مليون جنيه إسترليني.