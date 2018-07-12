بالصور.. جاريث ساوثجيت يلجأ لزوجته لتخفيف ألام النكسة أمام كرواتيا
في لقطة مؤثرة للمدير الفني للمنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت، تقدّم الفني إلى المدرجات الفارغة حتى يستعين بزوجته أليسون للتخفيف عنه بعد هزيمة فريقه في الدور قبل النهائي أمام كرواتيا، امس الأربعاء.
يأتي ذلك في الوقت الذي يطلق فيه على ” ساوثجيت ” واللاعبون لقب الأبطال القوميين من قبل أنصارهم الذين شكروهم على استعادة فخر البلاد في فريق كرة القدم خلال ” أفضل ثلاثة أسابيع من حياتنا ” . بحسب وصفهم
كما كان نجوم المنتخب جوردان بيكفورد، وماركوس راتفورد، وكيران تريبييه، وهاري ماغواير، وكايل واكر، يشعرون بالارتياح من قبل شركائهم وأمهاتهم وأطفالهم بعد انتهاء مغامرتهم غير العادية وغير المتوقعة في كأس العالم في روسيا .
وعانق مدربهم كل لاعب، الذين بكا معظمهم، كما هتف المشجعين الإنجليز الذين يزيد عددهم عن 10 آلاف في الملعب وغنوا ” ثري ليونز ” و ” لا تنظروا إلى الخلف في ” .
كانت هزيمة الليلة الماضية – التي شاهدها 26.5 مليون شخص على الشاشات، مما جعلها الحدث الأكثر مشاهدة في بريطانيا منذ أولمبياد لندن عام 2012، قد تركت العديد من المؤيدين يبكون لأن إنجلترا خسرت في الوقت الإضافي.
و اقترح البعض أنه يجب إعطاء أبطال إنجلترا عرضًا لتكريم مسيرتهم غير المتوقعة في البطولة، وهي فكرة سرعان ما أسقطها الاتحاد الإنجليزي الذي قال إنه ليس لديه خطط لإجراء عرض رسمي.
طلال[ عدد التعليقات: 1894 ] نشر منذ 2 ساعتين
جاريث ساوثجيت عمل بطولة محترمة ويستحق إنه يحاز ع إعجاب الجميع باﻹنجاز دة.. وصل لل semi-final بعد مونديال 1990..👏👏
ماجد[ عدد التعليقات: 1800 ] نشر منذ 2 ساعتين
كرواتيا عاملين بطولة ممتازا والله.. من أول اﻷدوار اﻹقصائية لحد الفاينال لاعبين 120 دقيقة، وإتأهلوا رغم الضعف البدني بعد كل دة.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 2 ساعتين
يجب تجديد الثقة في جاريث ساوثجيت ضروري ضروري
عمار[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ 2 ساعتين
خيار الإقالة في هذا التوقيت بداعي الغضب و كردة فعل يعني أنه بتولي الصفر من جديد
مدرب عنده ما يعطي و ان شاء الله في قادم المواعيد حيكونو فيه أجيال أقوى و أقوى