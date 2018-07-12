أبا الخيل يكشف صحة خفض نسب التوطين في بعض الأنشطة والمهن

علي القحطاني (صدى):

كشف المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، صحة ما تردد عن خفض نسب التوطين في الأنشطة والمهن التي صدر فيها قرارات توطين سابقة.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” لا صحة لما يتم تداوله حول خفض نسب التوطين في الأنشطة والمهن التي صدر فيها قرارات توطين سابقة، كالذهب والمجوهرات، وتأنيث محال المستلزمات النسائية، وقطاع الاتصالات، ومنافذ تأجير السيارات ” .