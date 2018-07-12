أبا الخيل يكشف صحة خفض نسب التوطين في بعض الأنشطة والمهن
كشف المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، صحة ما تردد عن خفض نسب التوطين في الأنشطة والمهن التي صدر فيها قرارات توطين سابقة.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” لا صحة لما يتم تداوله حول خفض نسب التوطين في الأنشطة والمهن التي صدر فيها قرارات توطين سابقة، كالذهب والمجوهرات، وتأنيث محال المستلزمات النسائية، وقطاع الاتصالات، ومنافذ تأجير السيارات ” .
طلال[ عدد التعليقات: 1894 ] نشر منذ 2 ساعتين
محل المجد بحي الربوة بالرياض اليمنيين واقفين قدام المحلات وبعضهم جالسين في المحل مع البائعات ياليت تنزل فرق تفتيشيه تشوف الوضع هناك
ماجد[ عدد التعليقات: 1800 ] نشر منذ 2 ساعتين
👍👍👍
لاتنسى تفتيش الشركات التاكد من نسبت التوطين ومن القائد هل سعودي او اجنبي
عمار[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا اللي متعبين نفسكم توطنونه بيع التجزئة وحراس الأمن
🙃💔
qalballyl[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
الصناعية الثانية مسؤول شئون الموظفين وافد لايحمل مؤهل دراسي والموجود في الإقامة في خانة المهنه عكس ذالك ويقوم بمضايقة الموظف السعودي بالخصم ولانذار وتوقع على مسيرات الرواتب كل شهر أين دور وزارة العمل ام هم في سبات عميق 😴