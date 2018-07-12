دورات حاسوبية وتعزيز قيم التطوع لدى الطلاب بأندية الرياض الموسمية

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

تواصل الأندية الموسمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض برامجها بالتنوع وتقدمها بأساليب جاذبة تجمع بين المتعة والفائدة ويشرف عليها مشرفين متخصصين .

ففي نادي العارض الموسمي أقيمت دورة أساسيات الحاسب الآلي والتي تهدف إلى تزويد وتثقيف الطلاب بالاستخدام الجيد لبرامج الحاسب الشخصي وإثراء مهاراتهم في استخدام تطبيقات الحاسب وتطوير مهارتهم في تعلم كيفية كتابة وتنسيق الخطابات وفي تصميم العروض التقديمية.

كما أقيم برنامج سوق النادي بنادي مالك بن الريب الموسمي في الساحة الداخلية بالنادي والذي يهدف إلى تعليم الطلبة في هذه المرحلة على أهمية العمل الحر واحترام المهنة وتعلم أسلوب البيع والشراء وتعليم الطلاب أسس التجارة كما أن البرنامج يهدف كذلك إلى تعليم الطلاب على أهمية الادخار والتخطيط ووضع الميزانيات حيث يتعلم الطالب كيف يوازن بين دخله مهما كان صغيرًا وبين مصروفاته بالإضافة إلى تعلم المهارات الحياتية المهمة مثل التواصل واحترام الآخر واحترام الاختلافات ومواجهة المشكلات بالتفكير العلمي والمنطقي وحب العمل في مجال الأعمال التجارية والتحلي بالآداب الشرعية أثناء عملية البيع والشراء.

كما أقام نادي زهير بن سليم الموسمي بمبادرة بشأنها خدمة الحي حيث أقام برنامج تنظيف الحي والذي من خلاله قام مجموعة من طلاب النادي بتنظيف حديقة الحي وجمع المهملات وإظهار الحديقة بصورة جميلة والبرنامج يسهم في توعية الطلاب للاهتمام بالنظافة سواء داخل المدرسة أو خارجها وغرس قيم العمل التطوعي لدى الطلاب ومن أجل حماية البيئة والالتزام بالمعايير البيئية كتعامل وسلوك حضاري كما يسهم مثل هذا البرنامج في التخفيف من مشاكل التلوث البيئي التي يعاني منها المجتمع في جو من المتعة والمرح .