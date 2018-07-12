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بالفيديو.. شاب يمني يتفاجأ بهدية سيدة سعودية له

بالفيديو.. شاب يمني يتفاجأ بهدية سيدة سعودية له
أماني الغامدي(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو قيام سعودية بإهداء شاب يمني مُقيم بالرياض سيارة موديل 2018.

ووثق الفيديو الذي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة وصول السيارة المزينة بالورود للمحل الذي يعمل به الشاب اليمني، وملصقات ورقية مكتوب عليها ” ألف مبروك السيارة يا غالي ” ، وسط تفاجأ الشاب بالهدية الغير متوقعة.

وأشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن السيدة السعودية هي خطيبة الشاب اليمني، وأن الهدية قدمت له بمناسبة قرب زواجهما.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 1 ساعة

في النهاية يلطشكم فوق السيارة كم قرش وكم ذهب ..وعاى اليمن..

[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 1 ساعة

طيب قول وشى تقرب لك الحرمه هي سعوديه بالتجنس وليست سعودية الاصل يعني هي اصلها يمني من جماعتكم

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