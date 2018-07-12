بالفيديو.. شاب يمني يتفاجأ بهدية سيدة سعودية له

أماني الغامدي(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو قيام سعودية بإهداء شاب يمني مُقيم بالرياض سيارة موديل 2018.

ووثق الفيديو الذي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة وصول السيارة المزينة بالورود للمحل الذي يعمل به الشاب اليمني، وملصقات ورقية مكتوب عليها ” ألف مبروك السيارة يا غالي ” ، وسط تفاجأ الشاب بالهدية الغير متوقعة.

وأشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن السيدة السعودية هي خطيبة الشاب اليمني، وأن الهدية قدمت له بمناسبة قرب زواجهما.