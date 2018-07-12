نشر : منذ 3 ساعات 575 1 فيديوهات متنوعة شاهد .. فتاة أجنبية وتجربة الغناء باللغة العربية الوسوم:السعودية, صحيفة_صدى_الإلكترونية
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1237 ] نشر منذ 1 ساعة
هذه القصيدة:-
من أجمل قصائد العتب واللوم،،
يا من هواه أعزه وأذلني***كيف السبيل على وصالك دلني
وتركتني حيران صبا هائما***أرعى النجوم وأنت في عيش هني
عاهدتني ألا تميل عن الهوى ***وحلفت لي يا غصن الا تنثني
هب النسيم ومال غصن مثله *** أين الزمان وأين ما عاهدتني
جاد الزمان وأنت ما واصلتني ***يا باخلا بالوصل أنت قتلتني
واصلتني حتى ملكت حشاشتي***ورجعت من بعد الوصال هجرتني
لما ملكت قياد سرى في الهوى***وعلمت أني عاشق لك خنتني
فلأقعدن على الطريق وأشتكي***وأقول مظلوم وأنت ظلمتني
ولأشكونك عند سلطان الهوى***ليعذبنك مثل ما عذبتني
ولأدعون عليك في غسق الدجى***يبليك ربي مثل ما أبليتني
ليتكي لم تغني هذه القصيدة،،
فقد أخطأتي الإختيار..