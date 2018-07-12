رونالدو قد يغيب عن لقاء يوفنتوس وريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحفية، عن توقعات بغياب البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن مباراة فريقه الجديد، يوفنتوس الإيطالي، ضد ناديه السابق، ريال مدريد الإسباني، الشهر القادم في إطار بطولة كأس الأبطال الدولية الودية في واشنطن.

وينتظر أن يقدم يوفنتوس، اللاعب البرتغالي بشكل رسمي، الاثنين المقبل، بعد نهاية منافسات كأس العالم، وقد ينضم رونالدو، لمعسكر السيدة العجوز، بالولايات المتحدة الأمريكية، 30 يوليو الجاري؛ فيما سيخوض اليوفي، سلسلة مباريات ودية ضد بايرن ميونخ، وبنفيكا، ثم فريق الدوري الأمريكي، وسيواجه ريال مدريد، 5 أغسطس المقبل.

ومن المتوقع ألا يخوض الدون البرتغالي، لقاء الملكي، لعدم جاهزيته وقتها، بالإضافة إلى صعوبة مواجهة فريقه القديم بعد أسابيع من تركه، كما أنه لا يريد المخاطرة بحالته البدنية.