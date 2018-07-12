تعليم المدينة يعلن حركة النقل الداخلية للمعلمين والمعلمات بالمنطقة

المدينة المنورة(صدى):

أعلنت إدارة تعليم المدينة المنورة اليوم, عن حركة النقل الداخلية للمعلمين والمعلمات بالمنطقة للعام الدراسي 1439/ 1440 هـ, التي شملت 1967 معلماً ومعلمة.

وهنأ مساعد مدير تعليم المدينة المنورة للشؤون التعليمية الدكتور خالد بن عبدالعزيز الوسيدي, المعلمين والمعلمات الذين تحققت رغباتهم بالنقل، متمنياً للذين لم تشملهم الحركة هذا العام أن تتاح لهم الفرصة العام القادم – إن شاء الله تعالى -, مُبيناً أنه يمكن الاطلاع على نتيجة حركة النقل الداخلية من خلال حساب المعلم في نظام ” نور “.