بالصور.. جثامين منسوبي الصحة تصل لمطار عرعر وطريف

نايف السالم(صدى):

قام مدير عام الشؤون الصحية في الحدود الشمالية عبدالله ولمان العازمي، بتوجيه منسوبي الصحة كافة في المنطقة، باستقبال زملائهم الذين وافتهم المنية.

وذلك على خلفية الحادث المروري الذي وقع وهم في طريقهم؛ لتأدية الواجب وخدمة الوطن في مساندة مستشفيات الحد الجنوبي.

وبالتطرق للتفاصيل، وصل صباح اليوم الخميس لـ ” مطار عرعر ” ، جثمان الممرض أحمد نومان العنزي، وكان في استقبال الجثمان المساعد العام للشؤون الصحية بالمنطقة جلال فرحان العنزي، ومدير مطار عرعر مازن عسيري، وعدد من القيادات الصحية، وذوو الفقيد، وعدد من المواطنين.

من الجدير بالذكر أيضًا أن جثمان الممرض أحمد محمد العنزي، وصل اليوم الخميس إلى مطار طريف، وكان في استقباله عدد من المسؤولين في ” صحة طريف ” ، وذوو الفقيد، وعدد من المواطنين.