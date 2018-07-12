بالصور.. القبض على عاشقة ” ترامب ” في ملهى ليلي

ترجمة. سمية سليم(صدى):

ألقت الشرطة الأمريكية، القبض على ممثلة الأفلاح الإباحية ستيفاني كليفورد ” التي صرَّحت بأنها على علاقة حميمة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ” .

وأوقفت الشرطة، ” كليفورد ” خلال تقديمها عرضًا في ملهى ليلي بمدينة كولمبوس بولاية أوهايو.

من جانبه، صرّح محامي الممثلة مايكل أفيناتي، بأن عملية القبض على موكلته تمت بدوافع سياسية، قائلًا أن ما يجري يدفع إلى الإحباط.

يشار إلى أن ستيفاني كليفورد، كانت قد صرَّحت من قبل أنها كانت على علاقة ” حميمة ” مع ترامب عامي 2006 – 2007، وكان حينها متزوجا بميلانيا، وقد خضعت لجهاز كشف الكذب الذي أثبت صحة أقوالها.