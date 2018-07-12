حساب المواطن يوضح الاجراء المتبع في حالة إيقاف الدعم بسبب سجل تجاري متوقف
أرسل أحد المواطنين شكوته لـ ” حساب المواطن ” ، من عدم إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن في حسابه؛ وذلك بسبب سجل تجاري متوقف منذ 3 سنوات ولا يوجد عليه محل أو عمالة.
ورد ” حساب المواطن ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلاً: ” في حال كان السجل التجاري ملغيًا أو منتهيًا، الرجاء تقديم ما يُثبت ذلك عن طريق صوتك مسموع على المسار التالي: الأهلية – خطأ في نتائج الأهلية ومن ثم التوجه للبوابة الإلكترونية وتقديم اعتراض، وسيتم الرد على الاعتراض في أقرب وقت ” .
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين
قالوا لكل فرد فى الأسرة 300 ريال حد أدنى , مثلا : إذا كانت الأسرة عددها 6 أفراد يكون المجموع 1800 ريال هل هذا الكلام صحيح , وإذا كان صحيح لماذا الأسرة المكونة من 6 أفراد يستلموا 375 ريال فقط لاغير ؟