حساب المواطن يوضح الاجراء المتبع في حالة إيقاف الدعم بسبب سجل تجاري متوقف

علي القحطاني (صدى):

أرسل أحد المواطنين شكوته لـ ” حساب المواطن ” ، من عدم إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن في حسابه؛ وذلك بسبب سجل تجاري متوقف منذ 3 سنوات ولا يوجد عليه محل أو عمالة.

ورد ” حساب المواطن ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلاً: ” في حال كان السجل التجاري ملغيًا أو منتهيًا، الرجاء تقديم ما يُثبت ذلك عن طريق صوتك مسموع على المسار التالي: الأهلية – خطأ في نتائج الأهلية ومن ثم التوجه للبوابة الإلكترونية وتقديم اعتراض، وسيتم الرد على الاعتراض في أقرب وقت ” .