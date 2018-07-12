” الإسكان ” توضح ما يجب فعله حال رفض الطلب بسبب ملكية صك

نايف السالم(صدى):

أوضحت وزارة الإسكان، ما يتم فعله في حالة رفض الطلب بسبب ملكية صك؛ حيث أجابت على استفسار مواطن دخل على موقع سكني وأشار إلى وجود ملكية صك رغم أنه لا يملكه، متسائلاً عن المطلوب عمله.

وفي السياق نفسه، تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع إلى وزارة الإسكان على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” في حال كنت لا تملك أرضاً أو أحد التابعين في الطلب في آخر خمس سنوات وتم رفضك، يمكنك تقديم اعتراض وإرفاق جميع ما يدعم اعتراضك وبإذن الله سوف يتم دراسة طلبك. ”

وأشار حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الإسكان إلى أن في حال كان صاحب الطلب لديه أرض، يمكنه التقديم على منتج القرض.