” الإسكان ” توضح ما يجب فعله حال رفض الطلب بسبب ملكية صك
أوضحت وزارة الإسكان، ما يتم فعله في حالة رفض الطلب بسبب ملكية صك؛ حيث أجابت على استفسار مواطن دخل على موقع سكني وأشار إلى وجود ملكية صك رغم أنه لا يملكه، متسائلاً عن المطلوب عمله.
وفي السياق نفسه، تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع إلى وزارة الإسكان على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” في حال كنت لا تملك أرضاً أو أحد التابعين في الطلب في آخر خمس سنوات وتم رفضك، يمكنك تقديم اعتراض وإرفاق جميع ما يدعم اعتراضك وبإذن الله سوف يتم دراسة طلبك. ”
وأشار حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الإسكان إلى أن في حال كان صاحب الطلب لديه أرض، يمكنه التقديم على منتج القرض.
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين
شروط الإلتحاق بالبرنامج السكنى المدعوم ثلاثة وخمسون مادة يجب أن تقرأها أولا ثم تعرض على المختصين ثم يبت فيها ثم ينصح بها ثم تقر ثم تنتظر دورك .. وبعد مرور خمس سنوات من كل ذلك أكيد سوف تتغير الظروف لمقدم الطلب , وبالتالى سوف يقوم بإعادة الطلب مرة أخرى ليستوفى الشروط الجديدة ألتى تتمثل فى ثلاثة وخمسون مادة وإحتمالية الزيادة فى الشروط .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30267 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب