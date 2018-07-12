القبض على خادمة فلبينية تصنع الخمور في منزل مكفولها بجدة

نايف السالم(صدى):

تمكنت دوريات الأمن بمحافظة جدة، من إلقاء القبض على خادمة من الجنسية الفلبينية، استغلت منزل مكفولها لتصنيع الخمور؛ حيث عثر على مواد التصنيع فيما تم مصادرة المضبوطات.

وكشفت التفاصيل عن تلقي دوريات الأمن بمحافظة جدة بلاغًا من مواطن أفاد فيه أنه اكتشف أن الخادمة التابعة له تقوم بتصنيع مادة الخمر داخل غرفتها، وبعد مباشرة الجهات الأمنية اتضح صحة البلاغ.

وعثرت الدوريات الأمنية على جالون من مادة الخمر، بالإضافة إلى المواد المصنّعة لمادة الخمر؛ حيث تم التحفظ على الخادمة، وأحيل كامل ملف القضية لشرطة السلامة بحكم الاختصاص.