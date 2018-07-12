بالصور.. المخالفون في سكاكا والقريات يختبئون بالخزانات الأرضية والشرطة تضبطهم

علي العنزي(صدى):

نجح رجال الأمن في سكاكا والقريات، في ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل خلال حملة نفذت على المحافظتين في نفس اليوم.

ولجأ بعض المخالفين إلى الاختفاء داخل أماكن خطرة وغير محظورة؛ للهروب من قبضة رجال الشرطة، ومنها: الخزانات الأرضية.

وتمكن رجال الشرطة من القبض عليهم وجرى إحالتهم إلى الجهات المختصة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بمخالفاتهم.