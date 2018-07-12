بالصور.. لجين عمران تثير ضجة بإطلالتها الإفريقية

أماني الغامدي(صدى):

أشعلت الإعلامية السعودية لٌجين عمران ، مواقع التواصل الاجتماعي ، بإطلالة إفريقية رائعة ، اعتمدتها خلال عطلتها الصيفية في الجزر اليونانية، التي عكست على ملابسها لونيّ الأبيض والأزرق.

ونشرت ​لجين عمران​ مجموعة من الصور من عطلتها مرتدية توب أبيض معقود على جانب خصرها مع سروال واسع مريح ومتعدّد الألوان بين درجات الأزرق والأخضر والأصفر والأحمر،عكس من خلالها الطبيعة المستوحاة من الفن الإفريقي، كما وضعت على رأسها توربان بنفس ألوان التنورة.

وعلقت عمران على الصور قائلة : ” ضحك و لعب و جد و كثير من الحب.هكذا أخترت أن تكون أيامي .. متحدية أي منغصات أو إزعاجات قد تواجهني ..و من أجل ذلك نصيحة..تجاهل كل موقف أو شخص مزعج وأعطيه كرت خروج نهائي .. فهو لا يستحق ذرة من تفكيرك.. و أكمل مشوار يومك بهدوء و راحة.. مساكم سعادة و راحة بال “.