بالصور.. لجين عمران تثير ضجة بإطلالتها الإفريقية
أشعلت الإعلامية السعودية لٌجين عمران ، مواقع التواصل الاجتماعي ، بإطلالة إفريقية رائعة ، اعتمدتها خلال عطلتها الصيفية في الجزر اليونانية، التي عكست على ملابسها لونيّ الأبيض والأزرق.
ونشرت لجين عمران مجموعة من الصور من عطلتها مرتدية توب أبيض معقود على جانب خصرها مع سروال واسع مريح ومتعدّد الألوان بين درجات الأزرق والأخضر والأصفر والأحمر،عكس من خلالها الطبيعة المستوحاة من الفن الإفريقي، كما وضعت على رأسها توربان بنفس ألوان التنورة.
وعلقت عمران على الصور قائلة : ” ضحك و لعب و جد و كثير من الحب.هكذا أخترت أن تكون أيامي .. متحدية أي منغصات أو إزعاجات قد تواجهني ..و من أجل ذلك نصيحة..تجاهل كل موقف أو شخص مزعج وأعطيه كرت خروج نهائي .. فهو لا يستحق ذرة من تفكيرك.. و أكمل مشوار يومك بهدوء و راحة.. مساكم سعادة و راحة بال “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30747 ] نشر منذ 3 ساعات
بعد ماصارت عجوز👵
جت تتميلح
وينك من أول أيام عز الشباب
الحين يوم نشف المرق جيتي
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 3 ساعات
القرني
خلك من المرق مالمرق وان كنت متاكد ان المرق في جسمها وجسدها اكثر من دمها اتوقع
انت شوف بس تفصيل الجسم كيف مفصل تفصيل ورشيق من النوع المرغوب
يعني لو تعجز وتوصل فوق السبعين وجسمها لايزال بعالشكل
فتستحق ملكة جمال العالم بالرشاقه والمحافظه على جسم خيالي
يارجال اعرف ناس يقولوا زوجاتهم ماتعدوا العشرين وبالقوه تقوم وتسمع المساعدات مصديه
واذا خلفت اول مولود تعطيها كأن عمرها صك الخمسين
وبعد المولود الثاني تلاقي زوجها دايم يسألها لسا بنت تجيك والا؟؟ على باله قطعت او بتقطع خلاص هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30747 ] نشر منذ 3 ساعات
سمعت عن السبع المهلكات😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30747 ] نشر منذ 3 ساعات
لايغرك الأطلالات المبهره والبشرة المشرقه
ترى كلها مكياجات وكريمات وعمليات تجميل وشد ونفخ براطم وتعديل خشم🤗
بل داخلها مهتريء
ومن حنه الموت ماحنه الكبر
هذي مثل الجدار المزخرف المنقوش علية بكلمات بلون الذهب
لكن وش داخل الجدار
حديد مصدي وأسمنت وتراب وطوب
وفهمك كفاية😂😂😂😂
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10703 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
بصراحة استغرب من هالنساء معقولة ما عندهم اهل او ازواج يغيرون عليهم ولا الانفلات في البيت كله
الله المستعان