80 جلدة لإيراني تناول جرعة خمر وهو طفل

طهران(صدى):

تلقى شاب في إيران من مواليد عام 1992م، 80 جلدة لأنه تناول جرعة من الخمر حين كان طفلاً قبل 12 عامًا؛ حيث تم التنفيذ في ساحة Niazmand بوسط مدينة ” كاشمر ” في محافظة ” خراسان رضوي ” القريبة في الشمال الشرقي الإيراني من الحدود مع أفغانستان.

ووقع الحادث في 2006 أثناء حفل زفاف في ” كاشمر ” القريبة من مدينة مشهد، أي حين كان بعمر 14 تقريبًا، وفي الحفل حدث شجار عنيف الطراز، سقط فيه مراهق عمره 17 سنة قتيلاً، وكان احتساء الشاب للخمر، هو الذي تسبب بالشجار، لكنهم أدانوه في 2007 عن شربه للخمر فقط، ثم انتظروا 11 سنة لجلده منذ يومين.

وأدانت منظمة العفو الدولية، الواقعة؛ كما ركزت على استخدام إيران لعقوبات قاسية، تستهدف بها المئات سنويًا بأسلوب اعتباطي وانتقائي، كمعاقبة صحافي بأربعين جلدة في مدينة ” نجف آباد ” بمحافظة أصفهان، فقط لأنه أخطأ بذكر العدد الصحيح للدراجات النارية التي صادرتها شرطة المدينة.