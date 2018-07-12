آرييل أتوم 4 تنطلق بقوة 320 حصان من محرك طراز Type R

واشنطن(صدى):

كشفت شركة أرييل عن نسخة جديدة من سيارتها أتوم في جيلها الرابع الذي يأتي بشاسيه جديد هندسياً مطور لتعزيز الصلابة مقارنة بالشاسيه القديم بنسبة 15٪. ويوفر الهيكل المعدل مساحة أكبر داخل المقصورة ، في حين أن خزان الوقود الأكبر الآن يتيح للمركبة تغطية 300 ميل (482 كم).

وفي قلب أرييل أتوم 4 يوجد محرك هوندا سيفيك Type R ، وهو محرك بشاحن توربيني سعة 2.0 لتر مع 320 حصانا و420 نيوتن متر من عزم الدوران , وتوفر السيارة قوة كافية للتسارع الى 96 كم / ساعة خلال 2.8 ثانية فقط ، والى 161 كم / ساعة في 6.8 ثانية قبل الوصول الى سرعة قصوى تبلغ 261 كم / ساعة.

كما حصلت السيارة من أتوم بمحرك V8 على نظام التحكم في الإطلاق ونظام التحكم في الجر ، والذي سيتم تقديمهما كتجهيزات اختيارية. ويتم توجيه قوة المحرك رباعي الأسطوانات إلى العجلات الخلفية من خلال علبة تروس يدوية من ست سرعات ونظام تفاضل محدود الانزلاق. كما تستند السيارة على عجلات أمامية أكبر مقاس 16 بوصة وخلفية 17 بوصة وتستفيد من نظام التعليق المحدث مع ممتصات صدمات Bilstein القياسية أو Öhlins الاختيارية. ويمكن أيضا بتكلفة إضافية الحصول على عجلات من ألياف الكربون التي تقلل ما يقرب من 50 في المئة من الوزن.

وجاء جسم السيارة من ألياف الكربون وقد تم تعديله ليس فقط لخفض السحب ولكن لزيادة القوة السفلية ولتحسين تدفق الهواء إلى مداخل الهواء والمبرد الداخلي. كما تم إعادة تطوير عجلة قيادة أتوم ، فيما لم يتم الكشف عن تفاصيل الأسعار إلا في المملكة المتحدة حيث تعرض سيارة أرييل أتوم 4 بداية من 39.975 جنيه إسترليني أو حوالي 53.000 كما سيتم بناء 100 وحدة فقط كل عام ، كما ستعرض في مهرجان جودوود للسرعة وسيتم تسليم اول السيارات للعملاء في الربيع القادم.