بالصور.. رئيسة كرواتيا تدفع ” ترامب ” للتعاطف معها

سمية سليم(صدى):

دفعت رئيسة كرواتيا، كوليندا غرابار كيتاروفيتش، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتعاطف معها خلال قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل، أمس الأربعاء.

وهنأ ” ترامب ” ، رئيسة كرواتيا بتأهل منتخب بلادها إلى نهائي مونديال روسيا 2018، بعد فوزهم على انجلترا بهدفين مقابل هدف، رغم عدم مشاهدتهم المباراة بسبب انعقاد القمة.

وأظهرت مجموعة من الصور، رئيسة كرواتيا مع الرئيس الأمريكي وهما يتبادلان الحديث والتهنئة، وكذلك إهداءها قميص المنتخب الكرواتي له في وقت سابق من اليوم.