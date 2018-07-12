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  • نشر : منذ 3 ساعات
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  • حوادث

شرطة الرياض تعلن القبض على المعتدي على عامل النظافة

شرطة الرياض تعلن القبض على المعتدي على عامل النظافة
سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر من خلاله اعتداء أحد الأشخاص على عاملٍ للنظافة (وافد/بنجلاديشي الجنسية) بحديقةٍ عامة بحي غرناطة شرق العاصمة الرياض , فقد أسفرت نتائج التحريات واجراءات التثبت والاستدلال ، بتوفيق الله ، عن كشف هوية المعتدي والقبض عليه (مواطن/في العقد الثالث من العمر) ، حيث أقر بما نسب إليه, وجرى إيقافه وإحالة القضية للنيابة العامة .

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك , لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.


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10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1885 ] نشر منذ 3 ساعات

الحياء شعبة من الإيمان

ومن أذنب وهو يضحك دخل النار وهو يبكي

استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم

[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يعز الدوله والحكومه ويقويها يارب
اخيرا
ولو اني كنت متوقع لا صعب على حكومتنا وفقها الله وحماها في تحقيق العدل
في ظل ملك الحزم الذي لايرضى سوا بالعدل

[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 3 ساعات

بيض الله وجيهكم ووفقكم

[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 3 ساعات

شوف نتيجة هياطك وين وصلتك مسوي بطل على هالمسكين

[ عدد التعليقات: 6338 ] نشر منذ 2 ساعتين

بارك الله في الدولة السعودية ورجالها الابطال شئ عظيم أن تشاهد هذا الأمن والأمان والعدل والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين

[ عدد التعليقات: 1894 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم لك الحمد والفضل والشكر لك ياارب

[ عدد التعليقات: 1800 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يعطيكم الف عافيه ويقويكم ويعينكم علي هاذولا الاشخاص يااارب

[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 2 ساعتين

ينبغي ان يتم محاسبته حساب عسير حتي يكون عبره معتبره لامثاله

[ عدد التعليقات: 1377 ] نشر منذ 1 ساعة

كفووو والله
خلوه ثاني مره اذا فيه رجوله لا يطلعها على المسكين

[ عدد التعليقات: 440 ] نشر منذ 40 دقيقة

ان الله لا يجب كل مختال فخور
صدق الله العظيم

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