شرطة الرياض تعلن القبض على المعتدي على عامل النظافة

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر من خلاله اعتداء أحد الأشخاص على عاملٍ للنظافة (وافد/بنجلاديشي الجنسية) بحديقةٍ عامة بحي غرناطة شرق العاصمة الرياض , فقد أسفرت نتائج التحريات واجراءات التثبت والاستدلال ، بتوفيق الله ، عن كشف هوية المعتدي والقبض عليه (مواطن/في العقد الثالث من العمر) ، حيث أقر بما نسب إليه, وجرى إيقافه وإحالة القضية للنيابة العامة .

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك , لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.