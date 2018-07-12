شرطة الرياض تعلن القبض على المعتدي على عامل النظافة
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر من خلاله اعتداء أحد الأشخاص على عاملٍ للنظافة (وافد/بنجلاديشي الجنسية) بحديقةٍ عامة بحي غرناطة شرق العاصمة الرياض , فقد أسفرت نتائج التحريات واجراءات التثبت والاستدلال ، بتوفيق الله ، عن كشف هوية المعتدي والقبض عليه (مواطن/في العقد الثالث من العمر) ، حيث أقر بما نسب إليه, وجرى إيقافه وإحالة القضية للنيابة العامة .
وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك , لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1885 ] نشر منذ 3 ساعات
الحياء شعبة من الإيمان
ومن أذنب وهو يضحك دخل النار وهو يبكي
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يعز الدوله والحكومه ويقويها يارب
اخيرا
ولو اني كنت متوقع لا صعب على حكومتنا وفقها الله وحماها في تحقيق العدل
في ظل ملك الحزم الذي لايرضى سوا بالعدل
قوندا[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 3 ساعات
بيض الله وجيهكم ووفقكم
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 3 ساعات
شوف نتيجة هياطك وين وصلتك مسوي بطل على هالمسكين
الواقع[ عدد التعليقات: 6338 ] نشر منذ 2 ساعتين
بارك الله في الدولة السعودية ورجالها الابطال شئ عظيم أن تشاهد هذا الأمن والأمان والعدل والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين
طلال[ عدد التعليقات: 1894 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم لك الحمد والفضل والشكر لك ياارب
ماجد[ عدد التعليقات: 1800 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعطيكم الف عافيه ويقويكم ويعينكم علي هاذولا الاشخاص يااارب
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 2 ساعتين
ينبغي ان يتم محاسبته حساب عسير حتي يكون عبره معتبره لامثاله
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1377 ] نشر منذ 1 ساعة
كفووو والله
خلوه ثاني مره اذا فيه رجوله لا يطلعها على المسكين
نوير[ عدد التعليقات: 440 ] نشر منذ 40 دقيقة
ان الله لا يجب كل مختال فخور
صدق الله العظيم