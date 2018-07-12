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بالفيديو.. ريم السعدي تستعرض رشاقتها أثناء حملها

بالفيديو.. ريم السعدي تستعرض رشاقتها أثناء حملها
متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

نشرت عارضة الأزياء التونسية الشهيرة ريم السعدي ، فيديو لها على موقع التواصل ” انستجرام ” .

ظهرت ريم خلال الفيديو وهي تستعرض رشاقتها في ممارسة الرياضة ، فيما كان يبدو عليها أنها ” حامل ” .

جدير بالذكر أن كثيرا من الأطباء ، أكدو انه لا مانع من ممارسة المرأة للرياضة في فترة الحمل ، وان ذلك ليس له أي آثار جانبية ضارة ، بل العكس مفيدة جدا .


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