بالفيديو.. ريم السعدي تستعرض رشاقتها أثناء حملها
نشرت عارضة الأزياء التونسية الشهيرة ريم السعدي ، فيديو لها على موقع التواصل ” انستجرام ” .
ظهرت ريم خلال الفيديو وهي تستعرض رشاقتها في ممارسة الرياضة ، فيما كان يبدو عليها أنها ” حامل ” .
جدير بالذكر أن كثيرا من الأطباء ، أكدو انه لا مانع من ممارسة المرأة للرياضة في فترة الحمل ، وان ذلك ليس له أي آثار جانبية ضارة ، بل العكس مفيدة جدا .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30747 ] نشر منذ 3 ساعات
ماشاءالله عليها
مو حقينا 40يوم كنها طالعه من حرب عالمية🤔