من فوق كتف أحد الجماهير.. وزير مالية كرواتيا يغني للمنتخب

ماجد محمد(صدى):

ظهر وزير المالية الكرواتي، زدرافكو ماريك، من بين الجماهير المشجعة لمنتخب بلاده في مباراة نصف النهائي التي كان يخوضها ضد انجلترا.

ورغم أن ” ماريك ” معروف بأنه يهتم بمظهر الذي لا يشوبه شائبة، لكن بطولة كأس العالم أظهرت الجانب الآخر للرجل الصارم، الموجود في بطاقة التعريف التي ظهرت في الصورة.

و ظهر وزير المالية، بين الجماهير وهو على كتف أحدهم ويغني بصوته لمنتخب كرواتيا بعد تأخر حسم المباراة حتى نهاية الأشواط الإضافية، وذلك بالرغم من أنه لم يكن جزءًا من الوفد الحكومي الذي حضر المباراة.

يذكر أن كرواتيا تأهلت إلى نهائي كأس العالم مع فرنسا، بعد فوزها على انجلترا أمس الأربعاء، بنتيجة هدفين مقابل هدف.