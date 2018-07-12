قصة نجاح.. كرواتيا في النهائي بعد أن وصلت المونديال بالملحق

طلال الغامدي(صدى):

وضع المنتخب الكرواتي حلم كأس العالم نصب عينيه، منذ التصفيات المؤهلة إليه؛ حيث جاهد كثيرًا لكي يقتنص تذكرة الذهاب إلى روسيا؛ فوصل إلى المونديال بالنداء الأخير ” الملحق ” وسيودعه بآخر طائرة تغادر روسيا؛ بعد وصوله إلى نهائي كأس العالم.

وتجاوز المنتخب الكرواتي، الذي كتب قصة نجاحه في التاريخ، نظيره الإنجليزي بنتيجة هدفين لهدف بعد الوقت الإضافي بنصف النهائي مونديال روسيا 2018، مساء أمس الأربعاء، ليصل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.

وستواجه كرواتيا منتخب فرنسا في نهائي المونديال المرتقب الأحد المقبل على استاد لوجنيكي في موسكو، وهو لقاء يعيد للذاكرة المواجهة الشهيرة لفرنسا وكرواتيا في باريس، بنصف نهائي مونديال 1998، التي حسمها المنتخب الفرنسي وقتها بنتيجة هدفين لهدف.