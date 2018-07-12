نشر : منذ 4 ساعات 2٬269 2 منوعات بالصور.. خديجة الوعل بإطلالة مميزة على مسرح عكاظ للتقديم أماني الغامدي(صدى): رصدت بعضًا من الصور المذيعة خديجة الوعل، خلال ظهورها بمسرح عكاظ للتقديم. وظهرت ” الوعل ” بالصور بإطلالة مميزة على المسرح، وهي مفعمة بالبهجة والحماسة للتقديم على مسرح عكاظ.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30747 ] نشر منذ 3 ساعات
في أزمة في المحلات
يقولك البنات زعلن مالقوا مكياجات ولا ميكاب
خديجة أشترتها كلها
وكبتها على وجهها😂😂😂😂
حرام عليكي يخدوج الا تصيرين حلوه
خليكي في الmpc قدمي برامج وخلاص
البنات وراهن حفلات وراهن زواجات
مو تاخذين كل شي😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30747 ] نشر منذ 3 ساعات
جتكم عجوز قريح الثانية😂😂😂😂