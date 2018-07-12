بالصور.. خديجة الوعل بإطلالة مميزة على مسرح عكاظ للتقديم

أماني الغامدي(صدى):

رصدت بعضًا من الصور المذيعة خديجة الوعل، خلال ظهورها بمسرح عكاظ للتقديم.

وظهرت ” الوعل ” بالصور بإطلالة مميزة على المسرح، وهي مفعمة بالبهجة والحماسة للتقديم على مسرح عكاظ.