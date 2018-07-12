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بالصور.. خديجة الوعل بإطلالة مميزة على مسرح عكاظ للتقديم

بالصور.. خديجة الوعل بإطلالة مميزة على مسرح عكاظ للتقديم
أماني الغامدي(صدى):

رصدت بعضًا من الصور المذيعة خديجة الوعل، خلال ظهورها بمسرح عكاظ للتقديم.

وظهرت ” الوعل ” بالصور بإطلالة مميزة على المسرح، وهي مفعمة بالبهجة والحماسة للتقديم على مسرح عكاظ.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 30747 ] نشر منذ 3 ساعات

في أزمة في المحلات
يقولك البنات زعلن مالقوا مكياجات ولا ميكاب
خديجة أشترتها كلها
وكبتها على وجهها😂😂😂😂
حرام عليكي يخدوج الا تصيرين حلوه
خليكي في الmpc قدمي برامج وخلاص
البنات وراهن حفلات وراهن زواجات
مو تاخذين كل شي😂😂😂😂

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