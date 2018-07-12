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بالفيديو.. لحظة اعتداء رجل شرطة على فتاة بطريقة وحشية

بالفيديو.. لحظة اعتداء رجل شرطة على فتاة بطريقة وحشية
واشنطن(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو صادم ، يرصد اعتداء رجل شرطة أمريكي بالضرب المبرح على فتاة وسط الشارع وأمام حشد من المواطنين.

أظهر مقطع الفيديو ، فتاة تحاول التحدث مع أفراد الشرطة، لكن قامت شرطية بدفعها بقوة مما تسبب في سقوط الأخيرة على الأرض وعندما نهضت وراحت تصرخ اعتدى عليها رجل شرطي أيضًا بالضرب المبرح.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 693 ] نشر منذ 2 ساعتين

مـن مأمنه يؤتـى الخـطر

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