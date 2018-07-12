بالفيديو.. لحظة اعتداء رجل شرطة على فتاة بطريقة وحشية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو صادم ، يرصد اعتداء رجل شرطة أمريكي بالضرب المبرح على فتاة وسط الشارع وأمام حشد من المواطنين.
أظهر مقطع الفيديو ، فتاة تحاول التحدث مع أفراد الشرطة، لكن قامت شرطية بدفعها بقوة مما تسبب في سقوط الأخيرة على الأرض وعندما نهضت وراحت تصرخ اعتدى عليها رجل شرطي أيضًا بالضرب المبرح.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30747 ] نشر منذ 2 ساعتين
كثير من البنات يحبون الطق
لدرجة حتى الزاد والنوم مايهناها
الا بعد ماتنطق😂😂😂
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 693 ] نشر منذ 2 ساعتين
مـن مأمنه يؤتـى الخـطر