بالفيديو.. لحظة اعتداء رجل شرطة على فتاة بطريقة وحشية

واشنطن(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو صادم ، يرصد اعتداء رجل شرطة أمريكي بالضرب المبرح على فتاة وسط الشارع وأمام حشد من المواطنين.

أظهر مقطع الفيديو ، فتاة تحاول التحدث مع أفراد الشرطة، لكن قامت شرطية بدفعها بقوة مما تسبب في سقوط الأخيرة على الأرض وعندما نهضت وراحت تصرخ اعتدى عليها رجل شرطي أيضًا بالضرب المبرح.